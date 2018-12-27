В Армении протестующие перекрыли трассу с требованием выплатить им зарплаты

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Баку. 27 декабря REPORT.AZ/ Граждане Армении, работающие в инвестиционной программе "Север-Юг", перекрыли трассу и потребовали заработную плату, передает Report со ссылкой на армянские СМИ.
В частности, сотрудники закрыли дорогу на своих автомобилях и потребовали, чтобы подрядчик инвестиционного плана, Corsan Corviam Structures, Inc., выплатил им зарплату.
"Мы не получаем зарплату с августа" , - заявили протестующие.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости