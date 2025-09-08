В Армении произошло массовое отравление, 8 человек госпитализированы

Восемь человек были госпитализированы после массового пищевого отравления в городе Армавире в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил Минздрав страны.

По данным ведомства, их состояние оценивается как средней тяжести, все пациенты получают необходимую помощь в областном медицинском центре.

Ранее Инспекционный орган по безопасности продуктов питания проинформировал, что всего за медицинской помощью обратились 12 человек. Все они почувствовали симптомы отравления после посещения объекта общепита "Армавир Гарден".

Двое из них употребляли грибной суп, остальные - куриные крылышки, салат с курицей и пиццу с курицей.