    Region
    • 08 sentyabr, 2025
    • 18:17
    Ermənistanda kütləvi zəhərlənmə baş verib, 8 nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib

    Ermənistanın Armavir şəhərində kütləvi qida zəhərlənməsindən sonra səkkiz nəfər xəstəxanaya yerləşdirilib.

    "Report" Ermənistan KİV-ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə ölkənin Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb.

    Onların vəziyyəti orta ağır qiymətləndirilir, bütün xəstələrə vilayət tibb mərkəzində lazımi yardım göstərilir.

    Daha əvvəl Ermənistan Qida Təhlükəsizliyi Müfəttişliyindən verilən məlumata görə, ümumilikdə 12 nəfər tibbi yardım üçün müraciət edib. Onlar "Armavir Garden" iaşə obyektini ziyarət etdikdən sonra zəhərlənmə əlamətləri hiss ediblər.

    Ermənistan Səhiyyə Nazirliyi Kütləvi zəhərlənmə
    В Армении произошло массовое отравление, 8 человек госпитализированы

