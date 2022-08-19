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В Армении произошла перестрелка, есть погибший и раненый

В Армении произошла перестрелка, есть погибший и раненый В Армении произошла перестрелка между вооруженными группировками.
В регионе
19 августа 2022 г. 00:47
В Армении произошла перестрелка, есть погибший и раненый

В Армении произошла перестрелка между вооруженными группировками.

Как сообщает Report со ссылкой на Shamshyan.com, инцидент был зафиксирован в Армавирской области.

Во время стрельбы пострадали 2 человека, один из которых скончался в больнице.

Возбуждено уголовное дело, полиция выясняет обстоятельства произошедшего. Для установления лиц, причастных к преступлению, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Отмечается, что на месте происшествия обнаружены автомобили, пистолет марки "Макаров" и следы крови.

По информации, отец погибшего при стрельбе был бывшим сотрудником полиции.

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Версия на азербайджанском языке ФотоErmənistanda silahlı qruplaşmalar arasında atışma olub, ölən və yaralanan var

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