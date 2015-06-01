​В Армении произошел четвертый взрыв на газозаправке за май

Баку. 1 июня. REPORT.AZ/ 30 мая, около полуночи, на газозаправке в городе Чаренцаван Котайкской области произошел взрыв.

Как сообщает Report со ссылкой на армянски СМИ, информация об этом размещена на сайте министерства по чрезвычайным ситуациям Армении.

Сообщается, что во время заправки автомобиля "ВАЗ-2101" взорвался газовый баллон, в результате чего 55-летний сотрудник газозаправочной станции скончался на месте. 29-летний водитель авто был доставлен в местный медцентр, откуда выписался, получив соответствующую помощь.

Это четвертый подобный случай за май. Ранее взрыв произошел в Ереване, повреждена крыша газозаправочной станции. Другой случай произошел 14 мая в Гарни: в результате инцидента погиб сотрудник газозаправки.