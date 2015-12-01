В Армении проходит акция протеста

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Единый штаб оппозиции получает сигналы с различных мест о том, что полицейские под разными предлогами мешают жителям регионов добраться до Еревана на митинг против конституционных реформ.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заявление об этом распространил Единый штаб оппозиции фронта народного спасения "Новая Армения".

По информации, людям мешают прибывать на митинг в Ереван. Полиция снимает с рейсов автобусы в столицу.