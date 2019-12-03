В Армении проходит акция простеста

Участники акции протеста, требующие отставки министра образования и науки Армении Араика Арутюняна, направляются к зданию полицейского управления, куда были доставлены их соратники, сообщает Report со ссылкой на РИА Новости.

"Мы направляемся к центральному отделению полиции, чтобы уточнить судьбу задержанных. После того, как они будут освобождены, мы заявим о наших дальнейших действиях", - заявила журналистам одна из организаторов акции Кристине Варданян.

По ее словам, в полицейские отделения были доставлены около 10 протестующих, но эта цифра не окончательная. Она добавила, что требование участников акции неизменно – отставка Арутюняна.

Ранее полиция разблокировала вход к зданию министерства, а затем и прилегающую к ведомству улицу Вазгена Саркисяна.