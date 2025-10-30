Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металлов

    В регионе
    30 октября, 2025
    13:44
    В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металлов

    Правительство Армении продлило на шесть месяцев запрет на экспорт сырья и товаров из цветных и черных металлов в государства ЕАЭС и третьи страны.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении.

    Действующий запрет истекает в феврале 2026 года, он будет продлен до 2 августа.

    Данное решение обусловлено необходимостью регулирования экспорта товаров, произведенных из черных и цветных металлов, развития местного производства и обеспечения его сырьевой базой, а также стимулирования деятельности обрабатывающей промышленности Армении за счет новых инвестиций.

    По прогнозам правительства, в результате продления моратория на экспорт общий объем инвестиций в сферу составит около $100 млн. Это приведет к созданию до 750 новых рабочих мест, увеличению использования местного лома черных и цветных металлов на 65-70%.

