В Армении продлили запрет на экспорт сырья из цветных и черных металлов

Правительство Армении продлило на шесть месяцев запрет на экспорт сырья и товаров из цветных и черных металлов в государства ЕАЭС и третьи страны.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в опубликованном на сайте правительства постановлении.

Действующий запрет истекает в феврале 2026 года, он будет продлен до 2 августа.

Данное решение обусловлено необходимостью регулирования экспорта товаров, произведенных из черных и цветных металлов, развития местного производства и обеспечения его сырьевой базой, а также стимулирования деятельности обрабатывающей промышленности Армении за счет новых инвестиций.

По прогнозам правительства, в результате продления моратория на экспорт общий объем инвестиций в сферу составит около $100 млн. Это приведет к созданию до 750 новых рабочих мест, увеличению использования местного лома черных и цветных металлов на 65-70%.