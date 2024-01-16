В Армении принят закон, позволяющий откупиться от службы в армии

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект изменений в закон "О воинской службе".

Парламент Армении принял во втором и окончательном чтении проект изменений в закон "О воинской службе".

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Согласно законопроекту, граждане, достигшие 27-летнего возраста и не прошедшие обязательную военную службу, могут быть освобождены от уголовной ответственности, если они отслужат два года.

Предлагаются разные варианты, например, отслужить один год и заплатить в госбюджет 2,5 млн драмов (6,2 тыс. долларов).

Согласно третьему варианту, эти лица могут отслужить шесть месяцев и заплатить 5 млн драмов (12,4 тыс. долларов), либо отслужить один месяц, перечислив 10 млн драмов (24,8 тыс. долларов).

Лица, не желающие нести службу, должны выплатить 15 млн драмов (37 тыс. долларов).

Предлагается на обязательную военную службу призывать и получивших гражданство Армении по достижении 27 лет. При этом они могут либо пройти обязательную военную службу в ВС страны сроком на 12 месяцев, либо заплатить в госбюджет 2,5 млн драмов (6,2 тыс. долларов).