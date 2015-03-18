​В Армении приняли резолюцию о военной агрессии России против Украины

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ Парламентская ассамблея "Евронест", начавшая сегодня, 17 марта, работу в Ереване, приняла резолюцию "о военной агрессии России против Украины".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, резолюция, представленная сопредседателем Парламентской ассамблеи, членом делегации Украины Борисом Тарасюком, была принята 38 голосами за и 9 против, два депутата воздержались.

"Россия ведет войну против Украины, в результате которой на Донбассе гибнут и страдают люди. Свыше полутора миллиона человек стали вынужденными переселенцами в результате вооруженного конфликта, несколько сот тысяч стали беженцами. Крым был оккупирован и незаконно присоединен Россией", - сказал Тарасюк.

В парламентскую ассамблею "Евронест", входят депутаты Европарламента, а также члены парламентов шести стран, входящих в программу Европейского союза "Восточное партнёрство" (Азербайджан, Армения, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина), саммит которого состоится 21-22 мая 2015 года в Риге.

Члены азербайджанского парламента (Милли Меджлиса) отказались от участия на данном мероприятии, проходящем в рамках программы Евросоюза "Восточное партнерство".