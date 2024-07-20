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В Армении при взрыве у стрельбища Минобороны погиб один человек

В Армении при взрыве у стрельбища Минобороны погиб один человек Взрыв произошел недалеко от стрельбища Министерства обороны Армении, в результате погиб один человек.
В регионе
20 июля 2024 г. 21:09
В Армении при взрыве у стрельбища Минобороны погиб один человек

Взрыв произошел недалеко от стрельбища Министерства обороны Армении, в результате погиб один человек.

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба армянского оборонного ведомства.

"В СМИ и соцсетях распространяется информация с заголовком "Произошел взрыв на стрельбище Минобороны Армении, есть погибший". В связи с этим заявляем, что на стрельбище такого <...> не произошло. Это случилось на территории рядом со стрельбищем и погибший - гражданский", - говорится в сообщении.

Ранее местные СМИ передавали, что инцидент произошел на территории стрельбища, которое принадлежит оборонному ведомству.

В свою очередь пресс-служба МВД сообщила, что в 18:45 (совпадает с бакинским) поступило сообщение, что рядом с полигоном найдено тело. На место происшествия выехали сотрудники полиции. Выяснилось, что, по предварительным данным, в результате взрыва погиб 64-летний мужчина.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

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