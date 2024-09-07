В Армении при вооруженном нападении погиб полицейский, еще один получил ранения

В селе Налбандян Армавирской области Армении в результате вооруженного инцидента погиб полицейский, еще один получил ранения.

В селе Налбандян Армавирской области Армении в результате вооруженного инцидента погиб полицейский, еще один получил ранения.

Как передает Report, информацию об этом распространило МВД страны.

Отмечается, что сотрудники правоохранительных органов в связи с поступившей информацией о незаконном хранении оружия одним из жителей села выехали на место. При попытке допроса подозреваемого, тот открыл по ним огонь из автомата, сообщили в ведомстве.

Согласно информации, двое полицейских были доставлены в больницу, где один из них скончался от полученных ранений.