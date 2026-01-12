В Армении при попытке пронести наркотики в тюрьму задержан адвокат

В Армении адвокат был задержан при попытке пронести наркотические вещества в уголовно-исполнительное учреждение "Ванадзор".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщила уголовно-исполнительная служба Армении.

По данным ведомства, сотрудники учреждения заранее получили оперативную информацию о том, что во время визита адвокат намерен передать своему подзащитному запрещенные вещества.

В ходе досмотра у него была обнаружена пачка сигарет, внутри которой находились восемь отдельных свертков. Согласно результатам предварительной экспертизы, изъятые вещества включали 21,9 гр марихуаны, 2,9 гр порошкообразного вещества и 0,8 гр вещества кристаллообразной формы белого цвета. Адвокат был задержан и доставлен в Следственный комитет.

По факту инцидента инициировано уголовное производство, проводятся следственные действия.