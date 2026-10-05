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    В Армении при попытке остановить нарушителя ранены двое патрульных

    В регионе
    • 05 октября, 2026
    • 10:06
    В Армении при попытке остановить нарушителя ранены двое патрульных

    В Армении двое патрульных полицейских получили ранения, пытаясь остановить водителя-нарушителя.

    Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили в полиции.

    По информации ведомства, силовики заметили автомобиль Hyundai, нарушивший правила дорожного движения, и потребовали остановиться. В ответ из машины открыли стрельбу, в результате чего двое полицейских были ранены. Позже машину обнаружили, а нетрезвых водителя и пассажира задержали. Патрульных доставили в больницу.

    Инцидент произошел минувшей ночью в Котайской области.

    Огнестрельное ранение Полиция Армения
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