В Армении при попытке остановить нарушителя ранены двое патрульных

В Армении двое патрульных полицейских получили ранения, пытаясь остановить водителя-нарушителя.

Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили в полиции.

По информации ведомства, силовики заметили автомобиль Hyundai, нарушивший правила дорожного движения, и потребовали остановиться. В ответ из машины открыли стрельбу, в результате чего двое полицейских были ранены. Позже машину обнаружили, а нетрезвых водителя и пассажира задержали. Патрульных доставили в больницу.

Инцидент произошел минувшей ночью в Котайской области.