В Армении при попытке остановить нарушителя ранены двое патрульных
В регионе
- 05 октября, 2026
- 10:06
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В Армении двое патрульных полицейских получили ранения, пытаясь остановить водителя-нарушителя.
Как передает Report со ссылкой на армянские медиа, об этом сообщили в полиции.
По информации ведомства, силовики заметили автомобиль Hyundai, нарушивший правила дорожного движения, и потребовали остановиться. В ответ из машины открыли стрельбу, в результате чего двое полицейских были ранены. Позже машину обнаружили, а нетрезвых водителя и пассажира задержали. Патрульных доставили в больницу.
Инцидент произошел минувшей ночью в Котайской области.
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