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В Армении предупредили об опасности возникновения массовых беспорядков

В Армении предупредили об опасности возникновения массовых беспорядков Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне акций протестов оппозиционных партий заявила об опасности возникновения массовых беспорядков в республике.
В регионе
30 апреля 2022 г. 14:47
В Армении предупредили об опасности возникновения массовых беспорядков

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении на фоне акций протестов оппозиционных партий заявила об опасности возникновения массовых беспорядков в республике.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении пресс-службы СНБ Армении.

"СНБ сообщает, что в настоящее время в Армении существует реальная опасность организации и проведения массовых беспорядков, в связи с чем призываем не поддаваться возможным провокациям, проявлять высокую гражданскую ответственность, воздерживаться от недопустимых практик разжигания ненависти, вражды, подстрекательства к насилию", - отмечается в заявлении.

В Армении с 25 апреля проходят масштабные акции протеста оппозиции, в которых участвуют сторонники блока второго президента республики Роберта Кочаряна "Армения", Республиканской партии Армении и парламентского блока "Честь имею" Артура Ванецяна.

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