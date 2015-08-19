​В Армении предлагают легализовать проституцию

Баку. 19 августа. REPORT.AZ/ Глава общественной организации Армении "Международный комитет по защите прав человека" Ашот Атоян предлагает легализовать проституцию. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, такое предложение общественный деятель озвучил 19 августа на встрече с журналистами.

По его словам, ситуация с проституцией в республике наводит на мысль о том, что это кому-то выгодно. "В противном случае, у них не было бы таких привилегий", - заявил Атоян.

Он заявил, что "проституцию спонсируют полиция, Следственный комитет, прокуратура".

По мнению Ашота Атояна, необходимо, чтобы ситуацию контролировало государство.