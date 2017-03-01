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    В Армении правящая партия покупает голоса избирателей за деньги

    СМИ: В Араратской области уже озвучивают размеры предвыборных взяток

    Баку. 1 марта. REPORT.AZ/ С приближением дня парламентских выборов в Армении, напряженность между политическими силами возрастает в стране и в ход идут собственные ресурсы, чтобы обеспечить необходимые голоса. Как сообщает Report, об этом пишет армянская газета "Жоговурд".

    По информации издания, в Араратской области уже озвучивают размеры предвыборных взяток.

    "Люди, нанятые правящей партией, ходят по домам и предлагают до 30 тыс. драмов (около 62 долларов) за каждый голос", - пишет газета, отмечая, что размер данной суммы увеличится с приближением дня выборов.

    Парламентские выборы в Армении назначены на 2 апреля. 

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