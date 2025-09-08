В Армении планируется запретить признание отцовства ребенка лицом, не являющимся его биологическим отцом.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян, представляя

пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Армения и прилагаемые к нему документы.

Законопроект предусматривает, что каждый ребенок имеет право на периодический пересмотр формы альтернативной опеки и решения о ее назначении или осуществлении с учетом его мнения и наилучших интересов.

"Также предлагается вообще запретить признание отцовства лицом, не являющимся биологическим отцом ребенка", - сказала Степанян.

Она также сообщила, что предлагается снять возрастные ограничения для учета мнения ребенка.

"Согласно действующему законодательству, мы учитываем мнение ребенка, достигшего 10 лет. Совершенно непонятно, почему 9-летний ребенок не может выражать свое мнение при принятии касающихся его решений", - сказала Степанян.

Законопроект устанавливает право ребенка свободно выражать свое мнение, которое в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости учитывается при рассмотрении касающихся его вопросов и при принятии решений. При выслушивании мнения ребенка уполномоченный орган привлекает детского психолога или социального работника. При обеспечении права ребенка быть услышанным его мнение не может быть использовано или интерпретировано в ущерб его наилучшим интересам.

Также устанавливается порядок принятия алиментов в безналичной форме.