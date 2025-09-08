В Армении планируется запретить признание отцовства ребенка лицом, не являющимся его биологическим отцом
- 08 сентября, 2025
- 12:39
В Армении планируется запретить признание отцовства ребенка лицом, не являющимся его биологическим отцом.
Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян, представляя
пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Армения и прилагаемые к нему документы.
Законопроект предусматривает, что каждый ребенок имеет право на периодический пересмотр формы альтернативной опеки и решения о ее назначении или осуществлении с учетом его мнения и наилучших интересов.
"Также предлагается вообще запретить признание отцовства лицом, не являющимся биологическим отцом ребенка", - сказала Степанян.
Она также сообщила, что предлагается снять возрастные ограничения для учета мнения ребенка.
"Согласно действующему законодательству, мы учитываем мнение ребенка, достигшего 10 лет. Совершенно непонятно, почему 9-летний ребенок не может выражать свое мнение при принятии касающихся его решений", - сказала Степанян.
Законопроект устанавливает право ребенка свободно выражать свое мнение, которое в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости учитывается при рассмотрении касающихся его вопросов и при принятии решений. При выслушивании мнения ребенка уполномоченный орган привлекает детского психолога или социального работника. При обеспечении права ребенка быть услышанным его мнение не может быть использовано или интерпретировано в ущерб его наилучшим интересам.
Также устанавливается порядок принятия алиментов в безналичной форме.