    • 08 сентября, 2025
    • 12:39
    В Армении планируется запретить признание отцовства ребенка лицом, не являющимся его биологическим отцом

    В Армении планируется запретить признание отцовства ребенка лицом, не являющимся его биологическим отцом.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила исполняющая обязанности заместителя министра труда и социальных вопросов Армении Татевик Степанян, представляя 

    пакет законопроектов о внесении изменений и дополнений в Семейный кодекс Республики Армения и прилагаемые к нему документы.

    Законопроект предусматривает, что каждый ребенок имеет право на периодический пересмотр формы альтернативной опеки и решения о ее назначении или осуществлении с учетом его мнения и наилучших интересов.

    "Также предлагается вообще запретить признание отцовства лицом, не являющимся биологическим отцом ребенка", - сказала Степанян.

    Она также сообщила, что предлагается снять возрастные ограничения для учета мнения ребенка. 

    "Согласно действующему законодательству, мы учитываем мнение ребенка, достигшего 10 лет. Совершенно непонятно, почему 9-летний ребенок не может выражать свое мнение при принятии касающихся его решений", - сказала Степанян.

    Законопроект устанавливает право ребенка свободно выражать свое мнение, которое в соответствии с его возрастом и уровнем зрелости учитывается при рассмотрении касающихся его вопросов и при принятии решений.  При выслушивании мнения ребенка уполномоченный орган привлекает детского психолога или социального работника. При обеспечении права ребенка быть услышанным его мнение не может быть использовано или интерпретировано в ущерб его наилучшим интересам.

    Также устанавливается порядок принятия алиментов в безналичной форме.

