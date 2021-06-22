В Армении пересчитают голоса на выборах из-за жалоб

Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на 70 избирательных участках

Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на 70 избирательных участках республики в рамках проведенных 20 июня досрочных парламентских выборов. Всего в день выборов в республике открылись 2 008 избирательных участков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщила пресс-служба ЦИК страны.

Пересчет голосов на основе жалоб и обращений будет осуществлен 23 июня.

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, явка избирателей составила 49,4% от списочного состава.

По предварительным итогам подсчета всех бюллетеней, победу одержала партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна, набравшая 53,92%.