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В Армении пересчитают голоса на выборах из-за жалоб

В Армении пересчитают голоса на выборах из-за жалоб Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на 70 избирательных участках
В регионе
22 июня 2021 г. 21:27
В Армении пересчитают голоса на выборах из-за жалоб

Центральная избирательная комиссия Армении объявила о пересчете голосов на 70 избирательных участках республики в рамках проведенных 20 июня досрочных парламентских выборов. Всего в день выборов в республике открылись 2 008 избирательных участков.

Как передает Report со ссылкой на зарубежную прессу, об этом сообщила пресс-служба ЦИК страны.

Пересчет голосов на основе жалоб и обращений будет осуществлен 23 июня.

Досрочные парламентские выборы в Армении прошли 20 июня, явка избирателей составила 49,4% от списочного состава.

По предварительным итогам подсчета всех бюллетеней, победу одержала партия и.о премьер-министра Никола Пашиняна, набравшая 53,92%.

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