В Армении пациент с COVID-19 выбросился из окна больницы

Пациент, принимающий лечение от нового типа коронавирусной инфекции в медцентре, выбросился из окна больницы. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь министерства здравоохранения Армении Алина Никогосян.

"55-летний пациент выпал из окна больницы Арташата. Он был госпитализирован 29 июня. О случившемся сразу же сообщили правоохранительным органам", - сообщила Никогосян.

Пациент был доставлен в медцентр в Ереване с многочисленными переломами нижних конечностей и головного мозга. Проводится необходимое обследование. Пациент находится под наблюдением врачей, его состояние оценивают, как тяжелое.

По данным Sputnik Армения, пациенткой была женщина. Инцидент произошел на третьем этаже медучреждения. Свидетели случившегося попытались поговорить с ней, однако она им ответила, что не хочет жить.