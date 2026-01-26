В Армении ожидают роста турпотока после открытия границы с Турцией

Открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран может в кратчайшие сроки привести к увеличению туристического потока в Армению.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявила заместитель министра экономики Армении Анушик Аветян во время осмотра КПП "Маргара" на границе с Турцией.

"Поскольку в настоящее время обсуждается открытие армяно-турецкой границы для граждан третьих стран, первым и наиболее быстрым результатом станет увеличение туристического потока", - сказала она.

По словам замминистра, сейчас Армения сильно зависит от контрольно-пропускного пункта "Ларс", и открытие границы с Турцией благоприятно скажется на предпринимателях.

"Во-первых, снизятся транспортные расходы, упростятся цепочки поставок и расширится доступ к рынкам. Закрытые границы на протяжении многих лет увеличивало логистические издержки, ограничивало конкуренцию и создавало серьезные проблемы для армянских производителей в плане поиска своего места на мировом рынке", - добавила Аветян.

Она также сообщила, что, по экспертным оценкам, открытие границы может положительно сказаться на внешней торговле, инвестиционном климате и притоке инвестиций.