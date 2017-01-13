В Армении отложен суд по делу о попытке захвата власти

Баку. 13 января. REPORT.AZ/ Суд в Ереване вновь отложил слушания по уголовному делу о создании вооруженной группы, планировавшей в Армении переворот.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, заседание было отложено из-за неявки одного из обвиняемых - бывшего замминистра обороны Ваана Ширханяна.

Первое заседание суда 2 декабря 2016 года также было отложено из-за неявки Ширханяна.

"Заседание откладывается до 20 января 2017 года", - заявил судья Армен Бекташян. По словам адвоката Ширханяна, обвиняемый по состоянию здоровья может быть доставлен в здание суда только на носилках.

Служба национальной безопасности (СНБ) Армении 25 ноября 2015 года сообщила о задержании в Ереване вооруженной группы, возглавляемой гражданином Армении Артуром Варданяном. По данным СНБ, Варданян, имея опыт участия в вооруженных действиях и военные навыки, создал преступное сообщество с целью захвата власти. С мая 2015 года Варданян начал вербовку граждан Армении, поиск оружия и боеприпасов, а также иные действия, направленные на захват власти. По данным СНБ, вооруженная группа Варданяна планировала в середине ноября 2015 года совершить государственный переворот в Армении.