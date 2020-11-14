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В Армении от COVID-19 cкончались более 40 человек за сутки

В Армении от COVID-19 cкончались более 40 человек за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 115 855
В регионе
14 ноября 2020 г. 11:32
В Армении от COVID-19 cкончались более 40 человек за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 115 855. Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Национальный центр контроля и профилактики заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 13 ноября, таких случаев было 114 383. Таким образом, за сутки выявлено 1 703 новых случая заражения.

От осложнений коронавируса в Армении скончались 1 738 человек (плюс 41 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 448 (плюс 8 за минувшие сутки).

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Версия на английском языке Armenia reports 41 new coronavirus deaths
Версия на азербайджанском языке Ermənistanda bir gündə 41 nəfər COVID-19-dan ölüb

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