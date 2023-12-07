В Армении ощутили землетрясение, произошедшее в азербайджанском секторе Каспия

Произошедшее в азербайджанском секторе Каспия землетрясение магнитудой 5,6 ощутили и в Армении.

Произошедшее в азербайджанском секторе Каспия землетрясение магнитудой 5,6 ощутили и в Армении.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в Территориальной службе сейсмической защиты МВД Армении.

"Землетрясение силой 3 балла ощущалось в городах Ноемберян, Иджеван, Дилижан и Берд Тавушской области, а также в селе Ачаджур", - отметили сейсмологи.

Отметим, что в Республиканском центре сейсмологической службы при Национальной академии наук Азербайджана сообщили о том, что землетрясение произошло в 08:16 по бакинскому времени.

По предварительным данным, очаг землетрясения магнитудой 5,6 залегал на глубине 68 км в Каспийском море.

Подземные толчки ощущались в Баку и других городах Азербайджана.