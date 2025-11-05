Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    В Армении около 30 человек задержаны за незаконное хранение оружия

    В регионе
    • 05 ноября, 2025
    • 18:11
    В Армении около 30 человек задержаны за незаконное хранение оружия

    В Армении около 30 человек задержаны в результате полицейского рейда с целью выявления незаконного оружия.

    Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

    Отмечается, что совместно с полицейскими были проведены масштабные обыски по 60 адресам и иные оперативно-следственные действия.

    В результате найдено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также наркотических веществ.

    Лента новостей