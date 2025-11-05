В Армении около 30 человек задержаны за незаконное хранение оружия

В Армении около 30 человек задержаны в результате полицейского рейда с целью выявления незаконного оружия.

Как передает Report cо ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Следственный комитет.

Отмечается, что совместно с полицейскими были проведены масштабные обыски по 60 адресам и иные оперативно-следственные действия.

В результате найдено и изъято большое количество оружия и боеприпасов, а также наркотических веществ.