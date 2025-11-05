Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb
Region
- 05 noyabr, 2025
- 18:32
Ermənistanda polisin qanunsuz silahların aşkarlanması məqsədilə keçirdiyi reydlər nəticəsində təxminən 30 nəfər saxlanılıb.
"Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.
Qeyd olunub ki, 60 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar və digər əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə çoxlu sayda silah-sursat, həmçinin narkotik maddələr aşkarlanaraq götürülüb.
Son xəbərlər
19:04
"Sabah" UEFA Gənclər Liqasında mübarizəni dayandırıbFutbol
18:56
Ravin Alməmmədov: "Ermənistan təmsilçiləri ilə eyni çəkidə yer almağım əlavə təzyiq yaratmadı"Fərdi
18:54
Putin: Rusiya CTBT iştirakçılarının nüvə sınaqlarını cavabsız qoymayacaqRegion
18:48
Azərbaycan və Səudiyyə Ərəbistanı arasında dənizçilik təhsili sahəsində əməkdaşlıq müzakirə olunubXarici siyasət
18:41
BMT nümayəndəsi: Azərbaycan gələn il Dünya Şəhərsalma Forumu ilə qlobal məsələnin mərkəzi olacaqİnfrastruktur
18:40
Foto
Leyla Əliyeva və Arzu Əliyeva arıçılıq məhsullarının sərgi-satış yarmarkasını ziyarət ediblərDaxili siyasət
18:39
İƏT Orta Dəhlizin modernləşdirilməsini sürətləndirmək üçün investisiya fondunun yaradılmasını nəzərdən keçirirİnfrastruktur
18:34
Komitə rəsmisi: Hazırda inşa olunan yaşayış binalarının yeni memarlıq üslubuna diqqət yetirilirDaxili siyasət
18:32