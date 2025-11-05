İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Region
    • 05 noyabr, 2025
    • 18:32
    Ermənistanda 30-a yaxın şəxs qanunsuz silahla bağlı saxlanılıb

    Ermənistanda polisin qanunsuz silahların aşkarlanması məqsədilə keçirdiyi reydlər nəticəsində təxminən 30 nəfər saxlanılıb.

    "Report" Ermənistan KİV-inə istinadən xəbər verir ki, bu barədə İstintaq Komitəsi məlumat yayıb.

    Qeyd olunub ki, 60 ünvanda genişmiqyaslı axtarışlar və digər əməliyyat-istintaq tədbirləri həyata keçirilib. Nəticədə çoxlu sayda silah-sursat, həmçinin narkotik maddələr aşkarlanaraq götürülüb.

    Ermənistan silah müsadirə
    В Армении около 30 человек задержаны за незаконное хранение оружия

