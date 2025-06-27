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В Армении обыскали резиденцию еще одного архиепископа

В Армении обыскали резиденцию еще одного архиепископа В Армении обыскали резиденцию еще одного архиепископа
В регионе
27 июня 2025 г. 09:43
В Армении обыскали резиденцию еще одного архиепископа

Около 30 неизвестных в масках утром в пятницу ворвались в резиденцию предстоятеля Ширакской епархии Армянской апостольской церкви архиепископа Микаэла Аджапахяна.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik Армения, об этом сообщил в соцсетях адвокат Мигран Погосян.

Сам архиепископ подтвердил, что попытка проникновения действительно была, однако в этот момент его в резиденции не было.

Ранее против архиепископа Аджапахяна было возбуждено уголовное дело по признакам публичных призывов к захвату власти.

Напомним, 25 июня Следком сообщил о подготовке террористических актов с целью захвата власти в Армении со стороны членов "Священной борьбы". В домах лидера движения Баграта Галстаняна и его сторонников прошли масштабные обыски. Вечером того же дня суд арестовал их.

Гюльнар Махмудова

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda daha bir arxiyepiskopun iqamətgahında axtarış aparılıb

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