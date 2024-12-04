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В Армении оборонные расходы госбюджета на 2025 год увеличены на 20%

В Армении оборонные расходы госбюджета на 2025 год увеличены на 20% Парламент Армении утвердил государственный бюджет на следующий год, согласно которому расходы на оборону увеличатся на 20% и составят 665 млрд драмов (1,713 млрд долларов).
В регионе
4 декабря 2024 г. 12:26
В Армении оборонные расходы госбюджета на 2025 год увеличены на 20%

Парламент Армении утвердил государственный бюджет на следующий год, согласно которому расходы на оборону увеличатся на 20% и составят 665 млрд драмов (1,713 млрд долларов).

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, законопроект поддержали 61 депутат, 30 проголосовали против (в основном представители оппозиции), воздержавшихся не было.

Общие расходы бюджета составят 3,42 трлн драмов (7,8 млрд долларов), что на 13% больше уровня текущего года.

Расходы МВД вырастут на 15%, до 105 млрд драмов (270 млн долларов), Минфинансов - на 13%, до 399,4 млрд драмов (1,029 млрд долларов).

Некоторые статьи бюджета будут сокращены. Так, расходы на здравоохранение снизятся на 3%, до 163 млрд драмов (420 млн долларов), в основном из-за завершения ряда программ в рамках всеобщего медицинского страхования.

Прогнозируемый объем госдолга к концу 2025 года увеличится на 877 млрд драмов и достигнет почти 6 трлн драмов (около 14 млрд долларов). В соотношении к ВВП госдолг вырастет с 49,8% до 53,5%. Затраты на обслуживание долга увеличатся на 14% и достигнут 394,1 млрд драмов (1,015 млрд долларов).

Доходы бюджета запланированы на уровне 2,87 трлн драмов (около 7,4 млрд долларов). Это на 11% превышает ожидаемый показатель 2024 года.

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