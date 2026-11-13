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    Ильхам Алиев COP31 Саммит Европейского политического сообщества в Ирландии

    Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине в "обозримой перспективе"

    Другие страны
    • 13 ноября, 2026
    • 14:48
    Песков анонсировал новый раунд переговоров по Украине в обозримой перспективе

    Новый раунд переговоров по урегулированию конфликта между РФ и Украиной может состояться достаточно быстро, в обозримой перспективе.

    Как передает Report, со ссылкой на Интерфакс, об этом сообщил в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

    "Мы исходим из того, что он состоится достаточно быстро, уже в обозримой перспективе. Именно об этом шла речь с нашими американскими переговорщиками, и поэтому мы надеемся, что действительно уже в обозримой перспективе будет продолжение", - сказал Песков журналистам.

    Отвечая на вопрос, где могут пройти переговоры, Песков отметил, что "в Абу-Даби были созданы чрезвычайно благоприятные, комфортные условия для проведения этой встречи, и мы все признательны эмиратской стороне за это".

    Говоря о составе переговорной группы от России, пресс-секретарь президента заявил, что каких-либо предпосылок для изменения составов нет.

    "Состав стабильный, по крайней мере, с нашей стороны, состав переговорщиков. Если будет какая-то целесообразность, то президентом (РФ Владимиром Путиным, - ред.) будет приниматься решение о расширении этого состава", - добавил Песков.

    Российско-украинский конфликт Дмитрий Песков Джаред Кушнер Стив Уиткофф
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