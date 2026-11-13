SOCAR: На АЧГ ставится цель достижения коэффициента нефтеотдачи свыше 40%

Государственная нефтяная компания Азербайджана (SOCAR) ставит цель достижения коэффициента нефтеотдачи свыше 40% на блоке месторождений "Азери-Чыраг-Гюнешли" (АЧГ) в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент SOCAR Бабек Гусейнов на мероприятии "Поддержка добычи на АЧГ: Новые подходы и технологии".

По его словам, АЧГ является одним из ключевых активов не только для Азербайджана, но и в мировом масштабе: "Это месторождение содержит миллиарды баррелей нефти. На сегодняшний день из месторождения добыты миллиарды баррелей нефти, и впереди еще имеются запасы в миллиарды баррелей нефти, которые предстоит добыть".

Гусейнов отметил, что работы по оживлению АЧГ являются результатом совместной деятельности SOCAR и BP: "SOCAR сформировала независимый технический обзор потенциала этого месторождения, являющегося одним из крупнейших богатств Азербайджана. После этого мы совместно определили перечень всех проектов, не вдаваясь в технические детали, и приступили к их реализации".