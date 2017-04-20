В Армении обнаружили пропавшего российского военного

Баку. 20 апреля. REPORT.AZ/ Военнослужащего 102-ой российской военной базы Дмитрия Лошманова, который пропал в Армении несколько дней назад, обнаружили в одной из квартир города Гюмри.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости. По данным агентства, военный не пострадал.

В настоящее время прокуратура выясняет новые обстоятельства его исчезновения.

Ранее сообщалось, что Лошманов вышел за покупками 16 апреля и не вернулся. Полиция Армении объявила контрактника в розыск как пропавшего без вести.