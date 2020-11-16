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В Армении новый виток политического кризиса

В Армении новый виток политического кризиса Пашинян на фоне протестов заявил, что ждет в Ереване поддерживающих его военных, чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами".
В регионе
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16 ноября 2020 г. 08:41
В Армении новый виток политического кризиса
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Пашинян на фоне протестов заявил, что ждет в Ереване поддерживающих его военных, чтобы "окончательно решить вопросы со скулящими под стенами".

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, омбудсмен Армении назвал это заявление опасным – по его словам, "по сути, звучит призыв к гражданским столкновениям", предполагается расправа над оппонентами премьера.

Руководитель аппарата вице-премьера Вараг Сисерян заявил, что уходит с должности и покидает правящую партию после заявления премьера страны Никола Пашиняна, которое можно расценить как угрозу оппонентам.

В парламенте одна из представителей от правящей фракции "Мой шаг" Гаяне Абрамян решила отказаться от мандата, еще один депутат от "Моего шага" Тагуи Товмасян сообщила в Facebook, что выходит из фракции.

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Версия на английском языке Pashinyan's statement sparks political crisis in Armenia
Версия на азербайджанском языке Paşinyanın partiyası dağılır: Açıqlaması istefalara səbəb oldu

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