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В Армении назревает "топливный" бунт из-за роста цен

В Армении назревает "топливный" бунт из-за роста цен В Армении назревает новый бунт, на этот раз – среди автомобилистов
В регионе
22 декабря 2020 г. 11:02
В Армении назревает топливный бунт из-за роста цен

В Армении назревает новый бунт, на этот раз – среди автомобилистов.

Как передает Report, об этом пишет армянская газета "Жоховурд".

Издание отмечает, что несколько дней подряд в стране неуклонно растут цены на топливо – бензин, сжиженный природный газ и обычный газ.

В частности, за последние дни литр бензина типа "регуляр" с 350 драмов поднялся до 370 драмов (71 цент), литр СПГ – с 180 повысился до 190 драмов (36 центов), а компромированный (сжатый) природный газ теперь стоит 320-330 драмов за килограмм (63 цента). Причем это уже второе повышение стоимости сжатого газа в этом году – в июле цена выросла до 310 драмов.

В статье говорится, что работники компрессорных станций связывают подорожание с девальвацией драма к доллару.

За последнее время курс доллара вырос почти на 10% по отношению к армянской валюте, и это обстоятельство не могло не сказаться на стоимости топлива, в частности газа.

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