Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ
    Ильхам Алиев Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность ЧМ-2026 саммит СНГ

    В Армении назначили нового замначальника ГРУ

    В регионе
    • 11 октября, 2025
    • 11:37
    В Армении назначили нового замначальника ГРУ

    Заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил Армении назначен Геворг Гонян.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, указ о назначении Гоняна подписал президент Ваагн Хачатурян на основании предложения премьера Никола Пашиняна.

    Гонян до июля 2025 года занимал пост военного атташе Армении во Франции.

    Армения разведка назначение Геворг Гонян

    Последние новости

    12:04

    Севиль Алиева награждена орденом "Шараф"

    Kультурная политика
    12:03

    Полиция Масаллы задержала наркокурьеров на эвакуаторе

    Происшествия
    12:01
    Фото

    В Сальяне капитально отремонтируют 111-летнюю мечеть

    Религия
    11:58

    Украина и Великобритания создадут рабгруппу в рамках программы LYRA

    Другие страны
    11:43

    Турал Мамедов: Роль женщин в сфере технологий растет с каждым годом

    ИКТ
    11:37

    В Армении назначили нового замначальника ГРУ

    В регионе
    11:29

    Аун осудил удар ЦАХАЛ по югу Ливану

    Другие страны
    11:14

    Встреча спикеров парламентов Азербайджана, Турции и Пакистана пройдет в Исламабаде

    Внешняя политика
    11:04

    Цена на азербайджанскую нефть упала на 4%

    Энергетика
    Лента новостей