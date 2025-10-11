В Армении назначили нового замначальника ГРУ
В регионе
- 11 октября, 2025
- 11:37
Заместителем начальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генерального штаба Вооруженных Сил Армении назначен Геворг Гонян.
Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, указ о назначении Гоняна подписал президент Ваагн Хачатурян на основании предложения премьера Никола Пашиняна.
Гонян до июля 2025 года занимал пост военного атташе Армении во Франции.
