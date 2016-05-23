​В Армении назначен новый начальник войск связи

Баку. 23 мая. REPORT.AZ/ Президент Армении Серж Саргсян своим указом назначил полковника Темура Шахназаряна начальником войск связи - начальником управления связи и автоматизированных систем управления, сообщает Report со ссылкой на News.am.

Отметим, что указом президента от 26 апреля от занимаемых должностей были освобождены заместитель министра обороны – начальник департамента материально-технического обеспечения Алик Мирзабекян, начальник управления разведки Генштаба Аршак Карапетян и начальник войск связи – начальник управления связи и автоматизированных систем управления Комитас Мурадян.