Представители курдов-езидов: В Армении нарушается право езидок на образование

Баку. 30 января. REPORT.AZ/ Среди проживающих в Армении езидов остро стоит вопрос образования женщин.

Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом говорится в статье "Большая часть езидских женщин не оканчивает даже школу" представителей общественной организации Национальное объединение езидов "Синджар" Земфиры Калашян и Бориса Мурази.

Авторы отмечают, что многие езидские девушки так и остаются безграмотными. Ситуация сохраняется благодаря пропаганде, проводимой некоторыми езидскими деятелями старшего поколения.

В результате подобного стереотипного мышления многие езидские женщины лишены права на образование, пишут Калашян и Мурази.

По мнению авторов, нарушению прав езидок на образование также способствует небрежность госорганов.

В 2012 году правительство Армении одобрило законопроект "О поправках в Семейный кодекс Республики Армения", который устанавливает для женщин и мужчин один минимальный возраст для вступления в брак - 18 лет.

"Особенно в езидонаселенных селах многие родители не разрешают дочерям ходить в школу с 5-6 классов, и еще не было случая, чтобы министерство образования и науки проявило последовательность и попыталось объяснить таким родителям, что они нарушают закон и право их ребенка, за что должны понести ответственность", – пишут Калашян и Мурази.

Согласно закону об образовании, 9-летнее (а с 2015 года 12-летнее) образование носит обязательный характер для граждан Армении, однако государственные органы не попытались предотвратить случаи нарушения прав езидских женщин.