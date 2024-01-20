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В Армении автомобиль минэкологии намеренно столкнули в ущелье

В Армении автомобиль минэкологии намеренно столкнули в ущелье Автомобиль Министерства охраны природы Армении намеренно столкнули в ущелье подозреваемые в незаконной вырубке деревьев.
В регионе
20 января 2024 г. 20:52
В Армении автомобиль минэкологии намеренно столкнули в ущелье

Автомобиль министерства охраны природы Армении намеренно столкнули в ущелье подозреваемые в незаконной вырубке деревьев.

Как сообщает Report, информацию об этом опубликовал сайт местной полиции.

Отмечается, что накануне в 17:00 по местному времени в Центр оперативного управления Тавушской области (историческое название Барама) позвонил работник Службы лесного комитета и попросил срочно прислать патрульных на перекресток Иджеван-Вазашен.

Прибывшая опергруппа обнаружила, что сотрудник Лесного комитета пытался остановить две груженые дровами машины марки "ГАЗ 66" и "УАЗ", однако последний намеренно ударил принадлежащий министерству Nissan Patrol, столкнув его в ущелье. Затем "ГАЗ 66" и "УАЗ" скрылись с места происшествия.

Полицейские выяснили личности злоумышленников. Они задержаны и вместе с автомобилями доставлены в Иджеванское отделение. В ходе допроса они признались в содеянном, а также в незаконной вырубке деревьев в лесу.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda Ekologiya Nazirliyinin avtomobili qəsdən dərəyə atılıb

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