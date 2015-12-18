В Армении начался суд над российским военнослужащим

Баку. 18 декабря. REPORT.AZ/ В Армении начался судебный процесс по делу об убийстве российским военнослужащим Валерием Пермяковым семьи Аветисян, сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ.

Судебное заседание проходит на территории 102-й российской военной базы в Гюмри.

12 января в Гюмри была убита семья Аветисян из шести человек, раненый полугодовалый ребенок скончался в больнице неделю спустя. По подозрению в совершении преступления в тот же день был задержан российский солдат-срочник Валерий Пермяков: при попытке перехода на территорию Турции его остановили российские пограничники. За дезертирство с оружием российский гарнизонный военный суд приговорил Пермякова к десяти годам колонии.

Следственный комитет Армении 16 октября предъявил Пермякову новые обвинения. В соответствии с доказательствами, Пермякову были предъявлены обвинения по статьям "разбойное нападение", "незаконное проникновение", "грабеж", "попытка незаконного пересечения государственной границы". Пермяков признал предъявленные ему обвинения.