В Армении начались учения российской военной базы Южного военного округа

Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ В горах Армении начались полевые занятия артиллеристов Южного военного округа РФ. Как сообщает Report cо ссылкой на армянские СМИ, около 400 военнослужащих артиллерийских подразделений российской военной базы Южного военного округа приступили к полевым занятиям на высокогорном учебно-тренировочном комплексе Алагяз в Армении.

Сборы проводятся на высоте свыше 2 тыс. м. над уровнем моря и продлятся до конца марта текущего года.

В течение месячного курса подготовки артиллеристы пройдут занятия по тактической, специальной и технической подготовке, а также по вождению современных образцов военной техники, стрельбе и управлению огнем вооружения. В учебных мероприятиях задействованы самоходные гаубицы "Гвоздика", реактивные системы залпового огня "Град", минометы "Поднос" и противотанковые ракетные комплексы "Конкурс", а также беспилотные летательные аппараты современных комплексов разведки "Наводчик-2".