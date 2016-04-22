В Армении на митинге против визита Лаврова произошли потасовки

Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ В столице Армении Ереване активисты провели протест против визита главы МИД России Сергея Лаврова, в ходе которого произошли стычки с полицией.

Как передает Report, об этом сообщает Радио Свобода.

Участники акции 21 апреля прошли к посольству России. Они заявляли, что Лавров привез "антиармянский план" урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, а также требовали прекращения поставок оружия Азербайджану.

22 апреля ожидается встреча Сергея Лаврова с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования ситуации в Карабахе.