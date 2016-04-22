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    В Армении на митинге против визита Лаврова произошли потасовки

    Они заявляли, что Лавров привез антиармянский план урегулирования проблемы Нагорного Карабаха

    Баку. 22 Апреля. REPORT.AZ/ В столице Армении Ереване активисты провели протест против визита главы МИД России Сергея Лаврова, в ходе которого произошли стычки с полицией.

    Как передает Report, об этом сообщает Радио Свобода.

    Участники акции 21 апреля прошли к посольству России. Они заявляли, что Лавров привез "антиармянский план" урегулирования проблемы Нагорного Карабаха, а также требовали прекращения поставок оружия Азербайджану.

    22 апреля ожидается встреча Сергея Лаврова с армянским коллегой Эдвардом Налбандяном для обсуждения двусторонних отношений и урегулирования ситуации в Карабахе. 

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