В Армении матери солдат провели акцию протеста перед резиденцией Сержа Саргсяна

Баку. 27 января. REPORT.AZ/ Матери погибших в небоевых условиях армянских солдат провели акцию протеста перед резиденцией Сержа Саргсяна в Ереване.

Как сообщает Report, информацию распространили армянские СМИ.

Мать погибшего во время службы в 2007 году Тиграна Оганджаняна Гоар Саргсян обратилась к пытающемуся разогнать их полицейскому со словами: "Пусть ваш президент спустится и выполнит свое обещание. Если ему хватит мужества, пусть спустится и скажет "я не могу выполнить обещание, не можем ответить, потому что это наши генералы и командиры растерзали ваших детей, не турок, не рядовой солдат. Мы завели эти дела в тупик". Он ваш президент, а не наш. Будь он нашим президентом, встретился бы с нами, узнал, за что столько страдают и борются матери".

В этот день 5 лет назад президент Армении Серж Саргсян пообещал родителям погибших в армии в небоевых условиях военнослужащих, что новый военный прокурор Геворг Костанян займется уголовными делами и проведет справедливые следствия.

Участники акции сказали, что за истекшие 5 лет каких-либо продвижений по делам не произошло.

Согласно информации, разогнав участников, полиция воспрепятствовала принятию акции более широкого масштаба.