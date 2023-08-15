В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе

В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе

Армянского предпринимателя, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и членов его семьи пригласили в прокуратуру по делу о незаконно нажитом имуществе.

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Армянского предпринимателя, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и членов его семьи пригласили в прокуратуру по делу о незаконно нажитом имуществе. Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ. Бизнесмен, его родители, супруга, сыновья, а также невестка приглашены в прокуратуру 21 августа. Ранее в прокуратуру были вызваны дочь Царукяна и ее муж, а также бывший губернатор Котайка, экс-депутат парламента Карапет Гулоян в рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения. Подпишитесь на наш Telegram канал