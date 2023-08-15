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В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе

В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе Армянского предпринимателя, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и членов его семьи пригласили в прокуратуру по делу о незаконно нажитом имуществе.
В регионе
15 августа 2023 г. 17:43
В Армении лидера партии и его семью допросят по делу о незаконно нажитом имуществе

Армянского предпринимателя, лидера партии "Процветающая Армения" Гагика Царукяна и членов его семьи пригласили в прокуратуру по делу о незаконно нажитом имуществе.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Бизнесмен, его родители, супруга, сыновья, а также невестка приглашены в прокуратуру 21 августа.

Ранее в прокуратуру были вызваны дочь Царукяна и ее муж, а также бывший губернатор Котайка, экс-депутат парламента Карапет Гулоян в рамках производства по взысканию имущества незаконного происхождения.

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Версия на английском языке Party leader, his family to be interrogated in Armenia on illegally acquired property case

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