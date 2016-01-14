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    В Армении лидер политической партии и бизнесмен задержаны по делу о преступной группе

    Задержанные подозреваются в причастности к преступной группе, планировавшей нападения на парламент и премьер-министра Армении

    Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В рамках расследуемого Следственным управлением Службы национальной безопасности Армении уголовного дела 14 января задержаны председатель партии "Отечество и честь" Гарник Маркарян и главный акционер ОАО "Егвардская фабрика спортивной обуви" Владимир Аракелян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-центре СНБ.

    Задержанные подозреваются в участии в созданной Артуром Варданяном преступной группе, сбыте, хранении оружия и боеприпасов.

    В квартирах указанных лиц, а также на фабрике проведены обыски. Следствие продолжается.

    Напомним, что 25 ноября  прошлого года  в Ереване была обезврежена группа из 19 человек, планировавшая нападения на парламент и премьер-министра Армении. 

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