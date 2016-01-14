В Армении лидер политической партии и бизнесмен задержаны по делу о преступной группе

Баку. 14 января. REPORT.AZ/ В рамках расследуемого Следственным управлением Службы национальной безопасности Армении уголовного дела 14 января задержаны председатель партии "Отечество и честь" Гарник Маркарян и главный акционер ОАО "Егвардская фабрика спортивной обуви" Владимир Аракелян. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявили в пресс-центре СНБ.

Задержанные подозреваются в участии в созданной Артуром Варданяном преступной группе, сбыте, хранении оружия и боеприпасов.

В квартирах указанных лиц, а также на фабрике проведены обыски. Следствие продолжается.

Напомним, что 25 ноября прошлого года в Ереване была обезврежена группа из 19 человек, планировавшая нападения на парламент и премьер-министра Армении.