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В Армении командир воинской части и подельники обвиняются в хищениях

В Армении командир воинской части и подельники обвиняются в хищениях Предварительное следствие по уголовному делу против командира воинской части хозяйственной базы обеспечения ВС Армении и его сообщников завершено.
В регионе
20 октября 2023 г. 02:48
В Армении командир воинской части и подельники обвиняются в хищениях

Предварительное следствие по уголовному делу против командира воинской части хозяйственной базы обеспечения ВС Армении и его сообщников завершено.

Как передает Report со ссылкой на Антикоррупционный комитет республики, дело передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Отмечается, что командир воинской части В.М. был арестован в июле из-за взятки в размере 19,7 млн драмов ($50 тыс.).

Офицер за незаконные действия в интересах директора компании "Ткацкая фабрика Масиси гарун" В. Е. потребовал взятку в 19,7 млн драмов и получил часть суммы.

По данным следствия, компания в 2023 г. стала поставщиком Минобороны и передала 70 тыс. единиц нижнего белья, не соответствующих техническим требованиям (малые размеры). Чтобы "закрыть на это глаза", командир части через заведующего складом потребовал у компании 12 млн драмов в качестве взятки.

Выяснилось также, что это был не первый случай. Взятки в размере 6,5 млн и 1 млн драмов за аналогичные "услуги" были получены ранее, в 2022-2023 гг. Речь опять же шла о поставках нижнего белья и женских ботинок малых размеров. Деньги передавались по частям командиру через заведующего складом.

13 июля указанные лица были задержаны, им были предъявлены обвинения. Позже их арестовали.

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Версия на азербайджанском языке Ermənistanda daha bir hərbi hissə komandiri və əlaltılarının cinayət əməlləri aşkarlanıb

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