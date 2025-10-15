Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    В Армении изъято более 11,5 кг наркотиков, задержаны четыре человека

    В регионе
    • 15 октября, 2025
    • 11:40
    В Армении полицейские изъяли крупную партию наркотиков общим весом 11,5 кг.

    Об этом сообщает пресс-служба МВД Армении.

    Сотрудники отдела по борьбе с незаконным оборотом наркотиков получили информацию о том, что из Ирана в Армению контрабандным путем должна поступить крупная партия наркотических веществ.

    В результате совместных действий полиции и Службы нацбезопасности были задержаны двое жителей Еревана и иностранный гражданин. В автомобиле последнего правоохранители обнаружили три пакета с наркотиками общим весом 8,4 кг, в том числе около 5 кг вещества, похожего на амфетамин, и 3,4 кг - на марихуану.

    Позже был задержан еще один житель Еревана. В его машине найден пакет с более чем 2 кг вещества, предположительно амфетамина.

    При обыске в арендованном иностранцем коттедже в Эчмиадзине полицейские обнаружили около 238 г героина, 144 г опиума и 761 г марихуаны.

    Все четверо подозреваемых арестованы, следствие продолжается.

