    В Армении из-за проливных дождей произошли камнепады на дорогах

    В Армении из-за проливных дождей в некоторых районах подтоплены улицы, на дорогах в Сюникской области произошли камнепады, движение восстановлено.

    Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

    По данным Спасательной службы МВД Армении, камнепады произошли на участках дорог Татев-Лцен, Капан-Каджаран (движение стало односторонним), Алидзор – "Мост Сатаны" (движение было прекращено).

    Ранее губернатор Сюникской области Роберт Гукасян предупредил о риске паводков из-за обильных осадков. Жителей призывают избегать прибрежных зон, не приближаться к рекам и соблюдать осторожность на дорогах.

    Отметим, что вчера на дороге, ведущей в Арпикский район города Капан, произошел оползень, и движение по дороге было перекрыто в одном направлении. Выяснилось, что в результате оползня, вызванного проливными дождями, на проезжей части образовалась масса земли и древесных веток.

    По данным синоптиков, начиная со второй половины 28 марта до 1 апреля время от времени в отдельных регионах ожидаются осадки - в горных зонах прогнозируется мокрый снег.

