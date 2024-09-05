В Армении хотят запустить сбор подписей по вопросу вхождения в ЕС

В ЦИК Армении представлено решение о формировании инициативной группы с целью внесения проекта закона "О начале процесса вступления Армения в Европейский союз".

В ЦИК Армении представлено решение о формировании инициативной группы с целью внесения проекта закона "О начале процесса вступления Армения в Европейский союз".

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает пресс-служба ЦИК.

Отмечается, что документ представлен группой из 51 гражданина. Они назначили своим уполномоченным представителем зампреда партии "Республика" Артака Зейналяна.

ЦИК в течение 10 дней может зарегистрировать инициативу или отклонить ее.

Ранее спикер парламента Ален Симонян во время визита в Латвию сказал, что Армения может вынести вопрос о возможности присоединения к ЕС на референдум уже в ближайшее время.