В Армении хотят лишить мандата трех оппозиционных членов Совета старейшин Еревана

Фракция "Гражданский договор" хочет лишить мандата трех оппозиционных членов Совета старейшин Еревана.

Фракция "Гражданский договор" хочет лишить мандата трех оппозиционных членов Совета старейшин Еревана.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Правящая партия хочет досрочно прекратить полномочия главы фракции "Национальный прогресс" Григора Ерицяна, членов фракции "Общественный голос" Ануш Худавердян и Ануш Гиносян. Проект решения включен в повестку заседания Совета 10 сентября.

В обосновании отмечается, что Ерицян, являющийся членом комиссии по правовым вопросам, присутствовал только на одном заседании из семи. Также он принял участие в одном заседании самого Совета из 5 (второй сессии). Ануш Худавердян и Ануш Гиносян пропустили более половины голосований в Совете старейшин.

Ерицян, в свою очередь, написал в соцсети, что это попытка мэра Тиграна Авиняна "отомстить" и освободиться от оппонентов. По его словам, это создает опасный прецедент, так как никогда ранее власти не лишали мандата главу оппозиционной фракции.

Ранее мандата был лишен бывший мэр Еревана ("Национальный прогресс") Айк Марутян, члены блока "Мать Армения" Нарине Айрапетян и Сона Ахекян.