В Армении экс-главу общины Птгни обвинили в нанесении государству ущерба в $454 тыс.

В Армении экс-главу общины Птгни обвинили в нанесении государству ущерба в $454 тыс. Бывшего главу общины Птгни Котайкской области Армении Аракел Вирабян обвиняют в незаконном владении 22 участками земли и нанесении ущерба государству в размере 182 млн драмов ($454 тыс.) в период с 2000 по 2021 года.
7 августа 2025 г. 13:32
В Армении экс-главу общины Птгни обвинили в нанесении государству ущерба в $454 тыс.

Бывшего главу общины Птгни Котайкской области Армении Аракел Вирабян обвиняют в незаконном владении 22 участками земли и нанесении ущерба государству в размере 182 млн драмов ($454 тыс.) в период с 2000 по 2021 года.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщает Антикоррупционный комитет страны.

Ему предъявлено обвинение в отмывании денег в особо крупных размерах, хищении имущества в особо крупных размерах.

Кроме того, пятерым лицам (в том числе двум сыновьям бывшего главы общины) предъявлено обвинение в пособничестве этим преступлениям.

Самого экс-главу Птгни и одного из его сыновей задержали в мае текущего года.

Версия на азербайджанском языке Ermənistanda icmanın sabiq başçısı dövlətə 454 min dollar ziyan vurmaqda ittiham edilir

