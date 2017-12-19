В Армении двое служащих ГСБПП привлечены к ответственности за продажу минобороны маргарина вместо масла

Баку. 19 декабря. REPORT.AZ/ Двое служащих Государственной службы безопасности пищевых продуктов (ГСБПП) минсельхоза Армении, продавшие минобороны маргарин вместо масла, привлечены к ответственности.

Как сообщает Report со ссылкой на Jamanak, они не арестованы, отпущены под расписку о невыезде.

По сведениям издания, выигравшие тендер минобороны организации ООО "СП" и ООО "Элайзер" связаны с заместителем начальника Государственной службы безопасности пищевых продуктов Егише Маргаряном.